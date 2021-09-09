Опасная добавка. Врач предупредила о последствиях приёма БАДов

Особенному риску подвергают себя пациенты, которые используют БАДы одновременно с лекарствами, отметила она.

«Никто не проводил клинических испытаний, как БАДы взаимодействуют с лекарствами. Например, с лекарствами от гипертонии, от язвы желудка, от заболевания суставов. Таких исследований нет. И врачи в этом случае не могут гарантировать безопасность проконсультировать пациента, что можно сочетать с лекарствами, а что нет. И есть высокая вероятность, что сочетать их нельзя», – подчеркнула эксперт в эфире Радио 1.

По её мнению, снизить потребление БАДов помог бы запрет на их рекламу в СМИ. Кроме того, необходимы более углублённые исследования по эффективности и, главное, по безопасности БАДов.

Ранее представители Общественного народного фронта направили в Минздрав РФ просьбу запретить врачам выписывать БАДы. По данным общественников, около 30% пациентов, получивших рекомендации использовать биологически активные добавки, не были информированы о том, что БАДы не являются лекарством и их эффективность не доказана.

