Новые побочные эффекты нашли у лекарства от COVID
Новый побочный эффект обнаружили фармакологи у средства на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Известия».
По запросу издания Росздравнадзор провёл детальный анализ препарата. В документе, фиксирующем итоги исследования, сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.
По заключению фармакологов, необходима настороженность в отношении новых побочных эффектов, ранее не зарегистрированных. Росздравнадзор отметил, что в случае необходимости внесёт эти сведения в инструкции к российским лекарствам от коронавирусной инфекции «Коронавир» и «Арепливир».
Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Фавипиравир стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, когда российские учёные начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.
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