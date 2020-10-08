Новые побочные эффекты нашли у лекарства от COVID

Новый побочный эффект обнаружили фармакологи у средства на основе фавипиравира, используемого при лечении коронавирусной инфекции. Об этом пишут «Известия».

По запросу издания Росздравнадзор провёл детальный анализ препарата. В документе, фиксирующем итоги исследования, сказано, что препарат может вызывать моторные нарушения и падения.

По заключению фармакологов, необходима настороженность в отношении новых побочных эффектов, ранее не зарегистрированных. Росздравнадзор отметил, что в случае необходимости внесёт эти сведения в инструкции к российским лекарствам от коронавирусной инфекции «Коронавир» и «Арепливир».

Действующее вещество фавипиравир было зарегистрирован в 2014 году в Японии. Фавипиравир стал резервным средством для лечения атипичного гриппа и широко не применялся до 2020 года, когда российские учёные начали клинические исследования препарата у пациентов с COVID-19.