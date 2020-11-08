Названы простые способы быстрее заснуть

Также психолог рекомендовал в последний час перед сном отказаться от мобильных телефонов, чтобы не нарушать выработку гормона сна – мелатонина.

Ши Хуэй также посоветовал воздерживаться перед сном от употребления кофе, крепкого чая и других стимулирующих напитков.

Психолог рекомендовал принять перед сном горячую ванну, почитать книгу и выполнить упражнения для брюшного дыхания.

Ранее НСН писала об открытии ученых из Университета города Рочестер (Нью-Йорк). Они утверждают, что бороться с деменцией помогает глубокий и крепкий сон.

