Названы простые способы быстрее заснуть
Подъем не позже семи утра и ранний отбой помогают человеку быстрее засыпать, считает заместитель главного врача отделения клинической психологии Пекинской больницы Ши Хуэй.
«Если вы будете твердо придерживаться этого режима какое-то время, то сможете создать здоровый распорядок работы и отдыха», — цитирует специалиста издание «Хуаньцю Шибао».
Также психолог рекомендовал в последний час перед сном отказаться от мобильных телефонов, чтобы не нарушать выработку гормона сна – мелатонина.
Ши Хуэй также посоветовал воздерживаться перед сном от употребления кофе, крепкого чая и других стимулирующих напитков.
Психолог рекомендовал принять перед сном горячую ванну, почитать книгу и выполнить упражнения для брюшного дыхания.
Ранее НСН писала об открытии ученых из Университета города Рочестер (Нью-Йорк). Они утверждают, что бороться с деменцией помогает глубокий и крепкий сон.
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