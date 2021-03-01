Мясников рассказал, в каких случаях можно нарушить запрет на прием пищи перед сдачей крови

«Если вам трудно, и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», — сказал Мясников.

По его словам, перед любыми анализами стоит исключить употребление спиртных напитков и предупредить врача о принимаемых препаратах.

Частая икота может говорить о проблемах со здоровьем, сообщил ранее Мясников.

По его словам, икота возникает в случаях, когда раздражается блуждающий нерв, который проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму.

