Мясников рассказал, в каких случаях можно нарушить запрет на прием пищи перед сдачей крови
Российский врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» напомнил, как правильно сдать анализ крови на различные показатели.
Так, требование воздерживаться от приема пищи перед забором крови касается лишь некоторых анализов — например, при проверке уровня глюкозы или холестерина.
«Если вам трудно, и вы не можете без завтрака, то лучше уточнить у доктора, обязательно ли приходить натощак», — сказал Мясников.
По его словам, перед любыми анализами стоит исключить употребление спиртных напитков и предупредить врача о принимаемых препаратах.
Частая икота может говорить о проблемах со здоровьем, сообщил ранее Мясников.
По его словам, икота возникает в случаях, когда раздражается блуждающий нерв, который проходит почти по всему туловищу, в том числе и через диафрагму.
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