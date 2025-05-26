«Начнут массово болеть»: Врач Мясников пригрозил купающимся в море с мазутом

Пары мазута не могут бесследно пройти для здоровья человека, купающиеся в запрещенных местах столкнутся с заболеваниями, заявил НСН Александр Мясников.

Телеведущий и врач Александр Мясников, комментируя НСН обилие бесстрашных туристов на загрязнённых мазутом пляжах Анапы, назвал «национальным пофигизмом» безрассудное поведение отдыхающих.

На центральном пляже Анапы многочисленные туристы купаются в море и загорают рядом с мазутными ловушками – видео публикует Telegram-канал Kub Mash. Запрет Роспотребнадзора россиян не смущает. Ранее после разлива нефтепродуктов все пляжи Анапы попали в зону ЧС. Доступ к пляжам перекрыт рвами и песком. Мясников рассказал, что грозит здоровью таких людей.

«На 30% дешевле»: Анапа «фантастически» снижает цены по сравнению с Крымом и Сочи

«Во-первых, это просто негигиенично, грязно. Я не думаю, что от этого могут быть какие-то кожные болезни. Но, во-вторых, пары нефти - это чуждые для человеческого организма продукты. Я не думаю, что они могут быть даже нейтральными. А вот как вразумить людей? Никак. Только если они начнут массово болеть. Но они и начнут. Слишком мы отмороженные. Где бы я не путешествовал, знаете, как я узнаю соотечественников? Если написано, что здесь есть опасные крокодилы и купаться запрещено, - русские купаются. Значок, что озеро заразное, там грибок, паразиты - купаются русские. Шторм - купаются русские. Это такой национальный пофигизм. Так что гордиться здесь нечем», - заявил он.

Ранее стало известно, что Росприроднадзор намерен направить иски в суд против компаний, владеющих танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувшими у побережья Анапы, после того как те не выплатили ущерб в добровольном порядке, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Владимир Песня
ТЕГИ:Александр МясниковАнапаВрачи

Горячие новости

Все новости

партнеры