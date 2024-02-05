Мурашко: Россия является одним из лидеров в мире по борьбе с табаком
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком.
По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире.
Глава Минздрава отметил, что законотворцы уже внесли ряд изменений в законодательство по часте борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина.
Ранее стало известно, что количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в минувшем 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru