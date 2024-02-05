Мурашко: Россия является одним из лидеров в мире по борьбе с табаком

По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире.

Глава Минздрава отметил, что законотворцы уже внесли ряд изменений в законодательство по часте борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина.

Ранее стало известно, что количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в минувшем 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».

