Мурашко: Россия является одним из лидеров в мире по борьбе с табаком

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко в интервью РИА Новости заявил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком.

Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь и табак

По его словам, российское законодательство в вопросе борьбы с курением является одним из самых прогрессивных в мире.

Глава Минздрава отметил, что законотворцы уже внесли ряд изменений в законодательство по часте борьбы с табаком, включая различные средства доставки никотина.

Ранее стало известно, что количество курящих сигареты россиян уменьшилось с 24,2% в 2019 году до 18,7% в минувшем 2023 году, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗдоровьеПотребление ТабакаМинздравКурение

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