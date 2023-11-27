Путин подписал закон об индексации акцизов на алкоголь и табак
Президент Владимир Путин подписал закон, предусматривающий индексацию акцизов на алкогольную и табачную продукцию. Документ размещен на официальном портале правовой информации.
С 1 января 2024 года акцизы на табак повысятся на 3%. В 2025-2026 годах индексация продолжится. Ставка на жидкости для электронных систем вырастет в два раза.
В следующем году акциз на сигареты составит 2813 рублей за тысячу штук плюс 16% расчетной стоимости.
В три раза повысятся акцизы на вина. С 1 мая 2024 года ставка составит до 108 рублей за литр.
Ранее российские производители табачной продукции пожаловались на проблемы с импортом сырья в РФ. По их словам, трудности связаны новыми правилами обеззараживания сырья от насекомых, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru