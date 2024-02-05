Мурашко: В Россию стало приезжать больше туристов на лечение
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что все больше иностранцев едут в Россию на лечение.
«Наиболее востребована сегодня помощь по офтальмологии. Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран», - сказал глава Минздрава в интервью РИА Новости.
По его словам, такая тенденция появилась недавно. Кроме офтальмологии, приезжих интересуют кардиология, онкология, стоматология, а также бьюти-индустрия.
Ранее Мурашко сообщил, что Россия занимает одно из лидирующих мест в мире по борьбе с табаком, отмечает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Рады предложил мобилизовать осужденных
- СМИ: Банки Гонконга прекращают принимать платежи из России
- В Венгрии назвали бессмысленным расширение санкций против России
- Мурашко: В Россию стало приезжать больше туристов на лечение
- Бывшего посла Украины в Казахстане внесли в список экстремистов
- Нидерланды готовят 24 истребителя F-16 для передачи Украине
- СМИ: В России намерены увеличить штрафы за нарушения в рекламе кредитов
- В России пересадили напечатанную на принтере печень
- СМИ: Перевозки грузов российскими авиакомпаниями упали за год на 23%
- МВД Грузии заявило об ужесточении пограничного контроля
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru