Минздрав: после прививки российской вакциной нельзя заразиться коронавирусом

Препарат «Спутник V» обеспечивает достаточную защиту от заражения коронавирусом, заявила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Оксана Драпкина.



«Очень часто задают вопросы по поводу того, как она переносится, можно ли, например, заразиться или заразить других после того, как человек вакцинируется… Конечно, заразиться нельзя», - сказала Драпкина на Международной научно-практической онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» в РАНХиГС.

Драпкина также добавила, что порядка 10% из тестировавших вакцину "Спутник V" отмечают небольшое повышение температуры тела.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в Российской Федерации 11 августа. Препарат разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н. Ф. Гамалеи. Сейчас идёт её пострегистрационные испытания.

