Малышева опровергла популярные мифы об алкоголе

Врач-терапевт Елена Малышева и ее соведущие развеяли три популярных мифа об алкоголе в эфире телепередачи «Жить здорово!» на Первом канале.

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Так, врачи отметили, что метод «не понижать градус» не влияет на тяжесть последствий от употребления алкоголя. Кроме того, врач-офтальмолог Михаил Коновалов подчеркнул, что концентрация алкоголя в крови зависит только от объема потребляемого спиртного, еда на нее повлиять не способна.

Также кардиолог Герман Гандельман добавил, что алкоголь не помогает уснуть, а, наоборот, ухудшает качество сна, в частности, из-за своих мочегонных свойств.

Ранее врач-нарколог, президент Независимой наркологической гильдии Руслан Исаев заявил, что стабильный уровень потребления алкоголя — не менее позитивный момент, чем его снижение, особенно на фоне потрясений последних лет. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Кирилл Каллиников
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