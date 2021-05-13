Комаровский: Для победы над коронавирусом нужно научиться жить в сквозняках
Наиболее эффективным способом профилактики заражения коронавирусом являются вентиляция помещения и открытые форточки, заявил российский телеведущий и доктор Евгений Комаровский, сообщает телеканал «360».
«Нам всем надо научиться жить в сквозняках. <…> Без контроля параметров воздуха мы из этой каши не выберемся», — сказал он. По словам доктора, COVID-19 относится к летучим вирусным инфекциям сродни кори, краснухе и ветрянке.
Коллективный иммунитет от COVID-19 - нереализуемая мечта, сообщил ранее Комаровский.
По его словам, проблема заключается в мутациях коронавируса, которые возникают, если он столкнулся с человеком с небольшим количеством антител.
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