Комаровский: Для победы над коронавирусом нужно научиться жить в сквозняках

«Нам всем надо научиться жить в сквозняках. <…> Без контроля параметров воздуха мы из этой каши не выберемся», — сказал он. По словам доктора, COVID-19 относится к летучим вирусным инфекциям сродни кори, краснухе и ветрянке.

Коллективный иммунитет от COVID-19 - нереализуемая мечта, сообщил ранее Комаровский.

По его словам, проблема заключается в мутациях коронавируса, которые возникают, если он столкнулся с человеком с небольшим количеством антител.

