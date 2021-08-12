Коэффициент распространения коронавируса в Москве упал до минимума за две недели
Коэффициент распространения коронавируса в Москве уменьшился до 0,76, это минимальное значение за 14 дней, следует из подсчетов ТАСС на основе данных федерального оперативного штаба. В целом по стране показатель также снижается и составляет 0,96.
Единицу он превышает только в двух субъектах федерации, входящих в группу с наибольшим числом инфицированных - в Свердловской (1,01) и Ростовской (1,03) областях.
Коэффициент распространения коронавируса определяет, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до момента своей изоляции. Это показатель входит в перечень критериев, которые учитываются при определении готовности регионов к поэтапному снятию пандемийных ограничений
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru