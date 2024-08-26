Кардиолог Серова рассказала о шести полезных продуктах для сердца
Для поддержания здоровья сердца в пожилом возрасте следует придерживаться сбалансированной диеты, богатой фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами. Об этом сайту aif.ru рассказала врач-кардиолог, аритмолог Мария Серова.
По её словам, это гранат, который повышает уровень гемоглобина, а также налаживает процесс кровообращения и обеспечивает эластичность сосудов. Для укрепления мышцы сердца следует включить в рацион богатые калием бананы.
Также она отметила, что помидоры полезны для улучшения кровотока и очищения сосудистых стенок, а содержащийся в тыкве пектин предотвращает развитие атеросклероза.
Эксперт указала, что небольшая ежедневная горсть грецких орехов поможет немного снизить уровень холестерина и будут полезны для защиты артерии сердца от воспаления. Овсянка же поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снизить уровень «плохого» холестерина.
Серова также добавила, что вместо лечения сердечно-сосудистых заболеваний проще не дать им шанса развиться.
Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила «Радиоточке НСН», что даже витаминные капельницы при неправильном подборе препаратов могут привести к летальному исходу.
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