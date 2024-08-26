Кардиолог Серова рассказала о шести полезных продуктах для сердца

По её словам, это гранат, который повышает уровень гемоглобина, а также налаживает процесс кровообращения и обеспечивает эластичность сосудов. Для укрепления мышцы сердца следует включить в рацион богатые калием бананы.

Также она отметила, что помидоры полезны для улучшения кровотока и очищения сосудистых стенок, а содержащийся в тыкве пектин предотвращает развитие атеросклероза.

Эксперт указала, что небольшая ежедневная горсть грецких орехов поможет немного снизить уровень холестерина и будут полезны для защиты артерии сердца от воспаления. Овсянка же поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови и снизить уровень «плохого» холестерина.

Серова также добавила, что вместо лечения сердечно-сосудистых заболеваний проще не дать им шанса развиться.

Ранее врач-терапевт Татьяна Романенко заявила «Радиоточке НСН», что даже витаминные капельницы при неправильном подборе препаратов могут привести к летальному исходу.

