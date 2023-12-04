Исследование: пиво может улучшить вашу память
Пиво может улучшить память, пишет The Sun со ссылкой на исследование Мексиканского университета.
Ученые устроили тестирование на скорость мышления и кратковременную память и выяснили, что любители пенного напитка показали более точные и быстрые реакции в вербальной и пространственной рабочей памяти, чем любители вина, крепкого алкоголя или вовсе непьющие люди.
При этом исследователи отмечают, что оптимальное количество пива - одна пинта (около пол-литра) в день крепостью 3,6%. В противном случае работоспособность только ухудшится, предупредили специалисты.
Ранее омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил ,что российская винодельческая отрасль пока не достигла объемов, способных в полной мере удовлетворить запросы потребителя.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru