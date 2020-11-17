Фармацевты отстояли репутацию «Кагоцела» в суде

По решению суда, издание «Доктор Питер» обязано удалить ранее опубликованный материал с недостоверными сведениями о «Кагоцеле», а также разместить на своих страницах опровержение.

«Мы приняли решение обратиться в суд, чтобы защитить не только нашу репутацию, но и право потребителей на получение достоверной медицинской информации о выпускаемом нами препарате. Рады, что суд услышал наши доводы и вынес справедливое решение», – заявил руководитель департамента правового обеспечения ГК «Ниармедик» Олег Терехов.

В компании добавили, что безопасность «Кагоцела» доказана многочисленными клиническими испытаниями, а также многолетней практикой применения препарата для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.

