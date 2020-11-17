Фармацевты отстояли репутацию «Кагоцела» в суде
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил исковые требования о защите деловой репутации производителя препарата «Кагоцел» компании «НИАРМЕДИК ФАРМА».
Издание «Доктор Питер» 28 января опубликовал материал о том, что этот ативирусный препарат якобы имеет побочное действие, приводящее к нарушению сперматогенеза. Доцент ФГБОУ ВО СПбПМУ Александр Хаджидис в интервью изданию утверждает, что «Кагоцел» долгое время использовался как противозачаточный препарат.
По решению суда, издание «Доктор Питер» обязано удалить ранее опубликованный материал с недостоверными сведениями о «Кагоцеле», а также разместить на своих страницах опровержение.
«Мы приняли решение обратиться в суд, чтобы защитить не только нашу репутацию, но и право потребителей на получение достоверной медицинской информации о выпускаемом нами препарате. Рады, что суд услышал наши доводы и вынес справедливое решение», – заявил руководитель департамента правового обеспечения ГК «Ниармедик» Олег Терехов.
В компании добавили, что безопасность «Кагоцела» доказана многочисленными клиническими испытаниями, а также многолетней практикой применения препарата для лечения и профилактики гриппа и ОРВИ.
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