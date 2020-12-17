Эксперт посоветовал бессимптомным больным вакцинироваться от COVID-19

Бессимптомным носителям коронавируса необходимо вакцинироваться от инфекции. Об этом заявил доктор медицинских наук, терапевт-иммунолог Владислав Жемчугов в эфире «Радио 1».

По словам врача, важно разделять бессимптомное носительство вируса и латентную форму болезни. В первом случае организм не воспринимает инфекцию как опасность, не давая иммунного ответа и не демонстрируя изменений в составе крови. Бессимптомным носителям вируса нужно лечиться местно и сделать прививку.

При латентном течении коронавируса не проявляются внешние признаки болезни, однако в крови есть изменения, поскольку организм отреагировал на опасность. На определённой стадии заболевания инфекция будет уничтожена, и появятся антитела к COVID-19. Поэтому людям, перенесшим такую форму болезни, вакцинация не нужна.

Эксперт порекомендовал тем, кто контактировал с больными COVID-19, сдать тест на инфекцию и начать приём противовоспалительных препаратов.

«Если ПЦР отрицательный, это не значит, что вируса нет, через некоторое время может проявится клиника. Иногда сразу после контакта чувствительность вируса на ПЦР-тест неявная», – добавил Жемчугов.

Врач отметил, что для выработки антител igM после контакта с вирусом должно пройти 7-10 дней. Затем можно сдать соответствующий тест. Через 2-3 недели эти антитела вытеснят белки группы igG, которые впоследствии защитят организм от повторного заражения.

