Эксперт назвала самые распространенные осложнения после коронавируса

Изменения со стороны нервной системы стали наиболее распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Как отметила эксперт, коронавирусная инфекция — это системное заболевание, которое «поражает все».

«Сейчас статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место даже выходит нервная система», — подчеркнула Драпкина.

По словам специалиста, перенесшие COVID-19 жалуются на нарушения сна, апатию либо склонность к более агрессивному поведению. Кроме того, у переболевших коронавирусом нередко наблюдаются изменения кожи, склонность к выпадению волос, нарушения слуха или зрения.

