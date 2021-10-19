Эксперт назвала самые распространенные осложнения после коронавируса
Изменения со стороны нервной системы стали наиболее распространенными осложнениями после перенесенного коронавируса. Об этом сообщила главный внештатный специалист Минздрава РФ по терапии и общей врачебной практике, директор ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр профилактической медицины» Оксана Драпкина в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Как отметила эксперт, коронавирусная инфекция — это системное заболевание, которое «поражает все».
«Сейчас статистики провели исследование, посмотрели, что в первую очередь поражается. Сейчас на первое место даже выходит нервная система», — подчеркнула Драпкина.
По словам специалиста, перенесшие COVID-19 жалуются на нарушения сна, апатию либо склонность к более агрессивному поведению. Кроме того, у переболевших коронавирусом нередко наблюдаются изменения кожи, склонность к выпадению волос, нарушения слуха или зрения.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru