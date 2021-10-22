Эксперт назвала пожизненное противопоказание к вакцинации
Аллергия на конкретную вакцину или ее компонент является единственным пожизненным противопоказанием к вакцинации против коронавируса. Об этом сообщила доктор медицинских наук, заместитель директора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Абсолютным противопоказанием к введению вакцины, которое остается пожизненно, является только тяжелая аллергическая реакция в анамнезе на именно эту вакцину или какой-либо ее компонент: анафилактический шок, отек Квинке, судороги, температура тела выше 40 градусов, инфильтрат более 8 см в диаметре», — рассказала эксперт в беседе с ТАСС.
Руженцова добавила, что другие причины, по которым вакцинация не рекомендована — временные, пишет Газета.ру.
По словам медика, пациенты с медотводом от прививки должны наиболее тщательно соблюдать меры профилактики заболевания, также им стоит обсудить со своим лечащим врачом применение профилактических препаратов.
Ранее Руженцова назвала причину высокой смертности от коронавирусной инфекции в России, отмечает Ura.ru. По мнению специалиста, граждане поздно обращаются за медицинской помощью.
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