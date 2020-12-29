Диетолог рассказала, кому нельзя есть мандарины
Детям до трёх лет лучше не давать мандарины и вообще цитрусовые. Детям до шести лет можно дать один-два мандарина, взрослым можно съедать пять-шесть штук в день, если они здоровы, рассказала врач-диетолог Балашихинского медицинского центра «Империя здоровья и красоты» Ирина Тимонина.
В случае аллергии на цитрусовые нужно перестать их есть, выпить воды и проконсультироваться с врачом, передает «Радио 1».
Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королёва рассказала ранее на пресс-конференции НСН, как приготовить здоровое оливье. По ее словам, майонез можн сделать самим из желтков яйца, горчицы, оливкового масла, соли, специй и лимонной кислоты, а картофель можно заменить на топинамбур, он богат клетчаткой. Соленые огурцы можно заменить свежими, а вместо колбасы можно положить мясо курицы или индейки, а майонез можно заменить кисло-молочными йогуртами, добавила диетолог.
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