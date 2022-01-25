Диетолог рассказала о возрасте начала старения у женщин

Возрастные изменения у женщин проявляются в возрасте 35 лет, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом специалист рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».

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«У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре», — указала Соломатина.

В связи с этим диетолог рекомендовала скорректировать пищевые привычки, исключив из рациона высококалорийную пищу и продукты с трансжирами. Это позволит сохранить упругость кожи лица и слаженную работу внутренних органов.

Соломатина подчеркнула, что одни из наиболее вредных продуктов — сладости в виде булочек, различных кондитерских изделий и других сахаросодержащих лакомств. Диетолог посоветовала заменить их сухофруктами, ягодами и несладкими фруктами, темным шоколадом.

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ФОТО: pxhere.com
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