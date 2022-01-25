Диетолог рассказала о возрасте начала старения у женщин
Возрастные изменения у женщин проявляются в возрасте 35 лет, заявила врач-диетолог Елена Соломатина. Об этом специалист рассказала в беседе с «Вечерней Москвой».
«У женщин начинаются резкие перемены во внешности: поверхностные жировые пакеты лица смещаются по диагонали медиально и вниз. Привычный рацион питания, который включал сладости и калорийные продукты, теперь оставляет свой след на фигуре», — указала Соломатина.
В связи с этим диетолог рекомендовала скорректировать пищевые привычки, исключив из рациона высококалорийную пищу и продукты с трансжирами. Это позволит сохранить упругость кожи лица и слаженную работу внутренних органов.
Соломатина подчеркнула, что одни из наиболее вредных продуктов — сладости в виде булочек, различных кондитерских изделий и других сахаросодержащих лакомств. Диетолог посоветовала заменить их сухофруктами, ягодами и несладкими фруктами, темным шоколадом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+67 809 / сут.
Умерли
327 тыс.+681 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+26 404 / сут.
- В Челябинске занятия в школах отменили из-за сообщений о минировании
- Экс-премьер Украины оценил необходимость эвакуации жителей Донбасса
- В России почти 13 тысяч новых госпитализированных с COVID-19
- Более 350 пассажиров не вылетели из Турции из-за погодных условий
- Надаль прошел в полуфинал Australian Open
- СМИ: В Петербурге солиста оркестра Мариинки задержали по подозрению в насилии над внучкой
- Комитет Совфеда поддержал закон о пожизненном заключении для педофилов
- В Узбекистане возобновилась поэтапная подача электроэнергии после масштабного сбоя
- В ЛНР заявили об активизации украинской армии на территории страны
- Правительство Японии призвало своих граждан срочно покинуть территорию Украины
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru