Диетолог назвала полезные свойства абрикосов

Абрикосы обладают рядом неожиданных полезных свойств. Об особенностях летнего фрукта рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».

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Специалист отметила, что абрикосы возвращают остроту зрения, благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, абрикосы легко утоляют жажду, так как на 85% состоят из воды.

По словам Соломатиной, эти фрукты также улучшают память, повышают стрессоустойчивость, укрепляют организм во время борьбы с вирусными заболеваниями.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФруктыВрач-диетолог
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