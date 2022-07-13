Диетолог назвала полезные свойства абрикосов
Абрикосы обладают рядом неожиданных полезных свойств. Об особенностях летнего фрукта рассказала врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с «Вечерней Москвой».
Специалист отметила, что абрикосы возвращают остроту зрения, благотворно влияют на нервную и сердечно-сосудистую системы. Кроме того, абрикосы легко утоляют жажду, так как на 85% состоят из воды.
По словам Соломатиной, эти фрукты также улучшают память, повышают стрессоустойчивость, укрепляют организм во время борьбы с вирусными заболеваниями.
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