Академик РАН Бокерия рассказал, где находится душа человека
Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, глава организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия в интервью РИА Новости рассказал, где находится душа человека.
«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения», — поделился Бокерия.
По словам академика, душа уходит, «когда система кровообращения останавливается».
Ранее Бокерия заявил, что ходьба способна продлить жизнь человека. По словам академика, совершающие прогулки в течение двух часов в неделю живут на шесть-восемь лет дольше, пишет РИА ФАН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
10,6 млн+15 903 / сут.
Умерли
312 тыс.+834 / сут.
Выздоровели
9,6 млн+27 071 / сут.
- На Амурском ГПЗ произошел пожар
- Академик РАН Бокерия рассказал, где находится душа человека
- Гинцбург рассказал, когда станет доступна назальная вакцина от коронавируса
- Стало известно, кому повысят пенсии с 2022 года
- КНДР запустила баллистическую ракету
- В Костроме задержали возможных убийц пятилетней девочки
- Токаев отправил правительство в отставку
- СМИ: Токаев планирует отправить правительство Казахстана в отставку
- Американскую делегацию на переговорах с РФ по безопасности возглавит Шерман
- Протестующие жители Алма-Аты не покидают улицы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru