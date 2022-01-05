Академик РАН Бокерия рассказал, где находится душа человека

Президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, глава организации «Лига здоровья нации», академик Российской академии наук (РАН) Лео Бокерия в интервью РИА Новости рассказал, где находится душа человека.

Академик Бокерия назвал способ продлить жизнь

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения», — поделился Бокерия.

По словам академика, душа уходит, «когда система кровообращения останавливается».

Ранее Бокерия заявил, что ходьба способна продлить жизнь человека. По словам академика, совершающие прогулки в течение двух часов в неделю живут на шесть-восемь лет дольше, пишет РИА ФАН.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ЗдоровьеРАН
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