Академик РАН Бокерия рассказал, где находится душа человека

«Меня часто спрашивают, где находится душа. Я говорю, что она находится в системе кровообращения», — поделился Бокерия.

По словам академика, душа уходит, «когда система кровообращения останавливается».

Ранее Бокерия заявил, что ходьба способна продлить жизнь человека. По словам академика, совершающие прогулки в течение двух часов в неделю живут на шесть-восемь лет дольше, пишет РИА ФАН.

