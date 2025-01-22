Жителей села Терезовка в Белгородской области решили отселить

Власти Белгородской области приняли решение об отселении жителей села Терезовка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мера связана с оперативной обстановкой в регионе. Терезовка регулярно подвергалась обстрелам. В частности, 20 января село оказалось под ударом вместе с другими населенными пунктами, подвергшимися атаке беспилотников. До этого обстрелы фиксировались 4 января и 26 декабря.