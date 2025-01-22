Жителей села Терезовка в Белгородской области решили отселить

Власти Белгородской области приняли решение об отселении жителей села Терезовка в Шебекинском городском округе. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, мера связана с оперативной обстановкой в регионе. Терезовка регулярно подвергалась обстрелам. В частности, 20 января село оказалось под ударом вместе с другими населенными пунктами, подвергшимися атаке беспилотников. До этого обстрелы фиксировались 4 января и 26 декабря.

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Село находится вблизи границы с Харьковской областью Украины. Осенью власти региона уже принимали аналогичное решение, отселив жителей Петровки и Соловьевки Белгородского района.

Эти населенные пункты закрыли для въезда, а людям предоставили новое жилье, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/vvgladkov
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