Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля
Президент Украины Владимир Зеленский объявил о смене командующего объединенными силами ВСУ — Юрий Содоль отправлен в отставку, на его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов, сообщает ТАСС.
Ранее представители батальона «Азов» (запрещенная в России террористическая организация) выдвинули в адрес генерала Содоля обвинения в некомпетентности и превышении служебных полномочий. По их мнению, действия Содоля привели к потере части территории Украины. Генерала также обвинили в работе на Россию.
В мае СК России заочно приговорил Гнатова к 28 годам тюрьмы за преступления в Донбассе.
Следствие установило, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, командуя 36-й отдельной бригадой морской пехоты вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, выдавал преступные приказы своим подчиненным о совершении целенаправленных минометных обстрелов населенных пунктов.
В результате этих обстрелов два мирных жителя получили осколочные ранения, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».
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