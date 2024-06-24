Зеленский уволил командующего Объединенными силами ВСУ Юрия Содоля

В мае СК России заочно приговорил Гнатова к 28 годам тюрьмы за преступления в Донбассе.



Следствие установило, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, командуя 36-й отдельной бригадой морской пехоты вблизи Тельмановского и Новоазовского районов ДНР, выдавал преступные приказы своим подчиненным о совершении целенаправленных минометных обстрелов населенных пунктов.

В результате этих обстрелов два мирных жителя получили осколочные ранения, один из которых скончался на месте происшествия. Кроме того, были частично повреждены и полностью уничтожены 19 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры, передает «Радиоточка НСН».