Зеленский заявил, что США не обсуждали с Киевом вопросы территорий

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон может обсуждать с Москвой вопросы территориальных уступок, не привлекая к переговорам Киев. Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде, трансляцию которого вел «5 канал».

Зеленский отметил, что считает территориальный вопрос одним из самых сложных в переговорах с Россией. По его словам, Киев не получал от США предложений по изменению границ, хотя этот аспект, вероятно, поднимается в контактах между Вашингтоном и Москвой. Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Соединенные Штаты оказывали давление на Россию, а не наоборот.