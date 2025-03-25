Зеленский заявил, что США не обсуждали с Киевом вопросы территорий

Президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон может обсуждать с Москвой вопросы территориальных уступок, не привлекая к переговорам Киев. Такое заявление он сделал на брифинге после переговоров украинской и американской делегаций в Эр-Рияде, трансляцию которого вел «5 канал».

Зеленский отметил, что считает территориальный вопрос одним из самых сложных в переговорах с Россией. По его словам, Киев не получал от США предложений по изменению границ, хотя этот аспект, вероятно, поднимается в контактах между Вашингтоном и Москвой. Он подчеркнул, что для Украины важно, чтобы Соединенные Штаты оказывали давление на Россию, а не наоборот.

Трамп заявил о переговорах по территориям и линии разграничения на Украине

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что обсуждение территориального вопроса, линии демаркации и контроля над атомными электростанциями является частью инициатив США по урегулированию конфликта.

В свою очередь, спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф называл статус регионов, вошедших в состав России, ключевой темой переговоров, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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