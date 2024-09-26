СМИ: Зеленский займется похоронным бизнесом
Украинский лидер Владимир Зеленский зарегистрировал торговую марку ZELENSKYY, сообщает РИА Новости.
Планируется оказывать услуги похорон и азартных игр.
Марка зарегистрирована для использования в странах Европейского союза, США, Великобритании, Канаде, КНР и других странах. В регистрационных документах значатся фамилия, имя и отчество Зеленского, а адрес совпадает с адресом украинского офиса главы государства.
Также среди услуг, предоставляемых под маркой ZELENSKYY – астрология и психология, развлекательные услуги, включая кинопроизводство и публикацию книг.
Ранее стало известно, что виллу Зеленского в Италии никто не захотел покупать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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