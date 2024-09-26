СМИ: Зеленский займется похоронным бизнесом

Планируется оказывать услуги похорон и азартных игр.

Марка зарегистрирована для использования в странах Европейского союза, США, Великобритании, Канаде, КНР и других странах. В регистрационных документах значатся фамилия, имя и отчество Зеленского, а адрес совпадает с адресом украинского офиса главы государства.

Также среди услуг, предоставляемых под маркой ZELENSKYY – астрология и психология, развлекательные услуги, включая кинопроизводство и публикацию книг.

Ранее стало известно, что виллу Зеленского в Италии никто не захотел покупать, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

