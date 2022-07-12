Зеленский считает неприемлемым решение Канады вернуть ФРГ турбину для «Северного потока»

Украинский лидер Владимир Зеленский осудил решение Канады вернуть ФРГ отремонтированную турбину для российского трубопровода «Северный поток».

Канада решила возвратить Германии турбину для газопровода «Северный поток»

«Министерству иностранных дел пришлось вызвать представителя Канады в нашем государстве из-за совершенно неприемлемого исключения из санкционного режима против России», — заявил глава государства в видеообращении.

Президент выразил уверенность, что Оттаве не стоило принимать такое решение. Зеленский считает, что Россия «полностью прекратит в самый острый момент поставки газа».

Глава оператора газотранспортной системы Украины Сергей Макогон назвал решение Канады вернуть Германии турбину для трубопровода «Северный поток» плохим прецедентом для исключения из антироссийских санкций. Он раскрыл логику руководства Канады в этом вопросе.

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ФОТО: Telegram / V_Zelenskiy_official
ТЕГИ:ГазСеверный ПотокГерманияКанадаУкраинаВладимир Зеленский
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