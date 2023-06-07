Сальдо назвал число эвакуированных из подтопленных районов Херсонщины

«Размещение жителей Херсонской области, пострадавших от наводнения, производится в том числе в пунктах временного размещения», - написал политик.

По его словам, в регионе действуют пункты временного размещения на три тысячи мест. Также есть резерв еще на 5,5 тысячи человек, уточнил Сальдо.

В ночь на 6 июня произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции. В зоне затопления оказались десятки населенных пунктов. Президент России Владимир Путин обвинил в произошедшем украинские власти, передает «Радиоточка НСН».

