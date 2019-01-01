Зеленский принял командование Вооружёнными силами Украины

Владимир Зеленский, вступивший в должность главы Украины, принял командование Вооружёнными силами страны. Указ об этом опубликован на сайте президента. В нем отмечается, что с 20 мая полномочия Верховного главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами он принимает в соответствии с Конституцией страны.

Как отмечает RT, это первый президентский указ Зеленского.

Накануне на Украине прошла инаугурация, избранный президент Владимир Зеленский на Библии и Конституции принес присягу на верность Украине.

Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации.

