Зеленский принял командование Вооружёнными силами Украины
Владимир Зеленский, вступивший в должность главы Украины, принял командование Вооружёнными силами страны. Указ об этом опубликован на сайте президента. В нем отмечается, что с 20 мая полномочия Верховного главнокомандующего украинскими Вооружёнными силами он принимает в соответствии с Конституцией страны.
Как отмечает RT, это первый президентский указ Зеленского.
Накануне на Украине прошла инаугурация, избранный президент Владимир Зеленский на Библии и Конституции принес присягу на верность Украине.
Ранее НСН написала о том, на что обратили внимание американские и британские СМИ во время инаугурации.
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