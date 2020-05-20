Зеленский: Приговор Порошенко «ещё впереди»

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что представителей прошлой украинской власти, в том числе его предшественника на посту президента Петра Порошенко, ждет «много разных приключений и приговоров». Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине его нахождения у власти.

Кроме того, Владимир Зеленский не исключил, что дело о его предшественнике Петре Порошенко могут квалифицировать как госизмену. Однако, по словам нынешнего президента Украины, на это «реагировать должна прокуратура», подчеркивает RT. Также украинский лидер высказал уверенность в том, что приговор Порошенко ещё впереди.