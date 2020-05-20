Зеленский: Приговор Порошенко «ещё впереди»

Владимир Зеленский выразил уверенность в том, что представителей прошлой украинской власти, в том числе его предшественника на посту президента Петра Порошенко, ждет «много разных приключений и приговоров». Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил во время пресс-конференции, приуроченной к годовщине его нахождения у власти.

Кроме того, Владимир Зеленский не исключил, что дело о его предшественнике Петре Порошенко могут квалифицировать как госизмену. Однако, по словам нынешнего президента Украины, на это «реагировать должна прокуратура», подчеркивает RT. Также украинский лидер высказал уверенность в том, что приговор Порошенко ещё впереди.

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Ранее НСН писала, что депутат Верховной Рады Андрей Деркач обнародовал записи якобы телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена, которые, по его словам, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента Украины. На одной из них слышно, как Байден якобы предложил Порошенко 1 млрд долларов за отставку генерального прокурора Виктора Шокина и сохранение схем работы компании Burisma, которую связывают с его сыном Хантером Байденом.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:УкраинаПолитикаПетр ПорошенкоВладимир Зеленский
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