Зеленский предложит украинцам 18-25 лет контракт в ВСУ с выплатой $24 тысяч

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни украинские власти официально объявят о введении особых контрактов для граждан в возрасте от 18 до 25 лет для службы в Вооруженных силах Украины.

По его словам, контракт сроком на один год предложит солдатам выплаты в размере $24 тысячи, возможность поступления в университет без экзаменов, а также льготную ипотеку с 0% годовых, все проценты по которой будет оплачивать государство.