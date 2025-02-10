Зеленский предложит украинцам 18-25 лет контракт в ВСУ с выплатой $24 тысяч
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ближайшие дни украинские власти официально объявят о введении особых контрактов для граждан в возрасте от 18 до 25 лет для службы в Вооруженных силах Украины.
По его словам, контракт сроком на один год предложит солдатам выплаты в размере $24 тысячи, возможность поступления в университет без экзаменов, а также льготную ипотеку с 0% годовых, все проценты по которой будет оплачивать государство.
Зеленский отметил, что данная инициатива исходит от военных командиров и минобороны Украины. Он добавил, что предложение будет сугубо экспериментальным. По его словам, контракт позволит не только получить финансовую поддержку, но и получить образование и жилье на льготных условиях после завершения службы.
Впоследствии, в ответ на просьбы западных партнеров, Украина планирует принять решение о снижении возраста для мобилизации до 18 лет. В начале 2024 года был подписан закон, согласно которому мобилизационный возраст в стране был снижен с 27 до 25 лет, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru