Зеленский пообещал жестко отвечать на обстрелы в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев собирается жестко отвечать на обстрелы в Донбассе. При этом по дипломатической линии украинская власть будет наставить на прекращении огня. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу украинского президента.

В сообщении говорится, что продолжающиеся обстрелы нарушают Минские соглашения. Ситуация расценивается как «вопиющая».

По словам Зеленского, Киев продолжит добиваться прекращения огня и освобождения пленных, передает Ura.ru.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН рассказал об истоках ухудшения отношений между Россией и Украиной.



