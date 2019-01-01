Зеленский похвастался бицепсами и передал «привет» Порошенко
Владимир Зеленский сделал селфи в тренажерном зале в здании администрации президента Украины. Как отмечает РИА ФАН, снимок глава государства опубликовал на своей странице в Facebook. В кадр попал руководитель администрации президента Андрей Богдан. Фото, на котором президент Украины демонстрирует свою физическую форму, он сопроводил ироничной подписью. Зеленский, по всей видимости, передал «привет» экс-президенту Украины Петру Порошенко.
«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он.
Накануне НСН писала, что Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу. Свои слова политик подкрепил фото в социальной сети Instagram. Селфи он сопроводил текстом о том, что «шаурма может быть решением, когда у тебя напряженный график».
Ранее президент Украины также вспомнил о мясе в лаваше, когда поздравлял жителей Киева с Днем города. В своем обращении глава государства заявил, что «Киев Киевом делает запах цветущих лип и шаурмы возле метро».
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