Зеленский похвастался бицепсами и передал «привет» Порошенко

Владимир Зеленский сделал селфи в тренажерном зале в здании администрации президента Украины. Как отмечает РИА ФАН, снимок глава государства опубликовал на своей странице в Facebook. В кадр попал руководитель администрации президента Андрей Богдан. Фото, на котором президент Украины демонстрирует свою физическую форму, он сопроводил ироничной подписью. Зеленский, по всей видимости, передал «привет» экс-президенту Украины Петру Порошенко.

«На Банковой. Хоть гантели не украли», — написал он.

Накануне НСН писала, что Владимир Зеленский порекомендовал политикам есть шаурму, чтобы быть ближе к народу. Свои слова политик подкрепил фото в социальной сети Instagram. Селфи он сопроводил текстом о том, что «шаурма может быть решением, когда у тебя напряженный график».