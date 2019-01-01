Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель

Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель. Как пишет RT, об этом сообщили в пресс-службе президента страны, отметив, что поездка продлиться 4—5 июня. Источник отмечает, что глава государства планирует встретиться с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отмечается, что во время встреч украинский лидер расскажет о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также они обсудит с партнёрами пути для завершения конфликта.