Политика

Зеленский нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель

29 мая13:46

Новый президент Украины нанесёт первый зарубежный визит в Брюссель. Как пишет RT, об этом сообщили в пресс-службе президента страны, отметив, что поездка продлиться 4—5 июня. Источник отмечает, что глава государства планирует встретиться с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, а также генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отмечается, что во время встреч украинский лидер расскажет о ситуации с безопасностью в Донбассе, а также они обсудит с партнёрами пути для завершения конфликта.

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Добавим, первым зарубежным лидером, с которым Владимир Зеленский встретился после инаугурации, стала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Как напоминает Ura.ru, ранее новый президент Украины пообещал, что сделает из страны «базу для покорения мира». Такое заявление Владимир Зеленский оставил на своей странице в Facebook.


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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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