Зеленский обвинил Россию в желании обострить конфликт в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе.
«Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров в Минске», — написал Зеленский в Twitter.
Так украинский лидер прокомментировал последствия обстрелов в Донбассе. По словам Зеленского, в результате погибли три человека, еще трое ранены. Президент в связи с этим выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает RT.
Зеленский также пообещал обсудить исходящую от России угрозу с «европейскими коллегами».
Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, отмечает Ura.ru.
Ранее в Верховную раду был внесен проект закона о лишении имущества жителей юго-востока Украины, которые получили российское гражданство. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что Зеленскому невыгодно отбирать имущество жителей Донбасса.
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