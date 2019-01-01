Зеленский обвинил Россию в желании обострить конфликт в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в эскалации конфликта в Донбассе.

«Обращаюсь к руководству России: обострение конфликта является не лучшим фоном для возобновления переговоров в Минске», — написал Зеленский в Twitter.

Так украинский лидер прокомментировал последствия обстрелов в Донбассе. По словам Зеленского, в результате погибли три человека, еще трое ранены. Президент в связи с этим выразил соболезнования семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим, передает RT.

Зеленский также пообещал обсудить исходящую от России угрозу с «европейскими коллегами».

Накануне Владимир Зеленский заявил о готовности Киева к переговорам с Россией по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины, отмечает Ura.ru.

Ранее в Верховную раду был внесен проект закона о лишении имущества жителей юго-востока Украины, которые получили российское гражданство. Экс-спикер парламента Новороссии Олег Царев в эфире НСН заявил, что Зеленскому невыгодно отбирать имущество жителей Донбасса.

