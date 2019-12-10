Песков подтвердил продолжение газового спора с Украиной

Он отметил, что в переговорах по транзиту приняли участие Владимир Путин и Владимир Зеленский, а также глава «Газпрома» Алексей Миллер и представитель руководства «Нафтогаза». Единственное, о чем удалось договориться сторонам - продолжить переговоры.

Действующий контракт о транзите газа через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года. Киев настаивает на заключении десятилетнего договора, однако в Москве выступают за краткосрочный контракт.

Ранее «Нафтогаз» заявил, что компания готова отозвать свои иски к «Газпрому», если будет заключен долгосрочный контракт, отмечал сайт Ura.ru.

