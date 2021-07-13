Зеленский назвал кандидата на пост главы МВД Украины вместо Авакова

Путин и Лукашенко договорились о цене на газ

Аналитик заявил, что Россия больше не будет подписывать с Украиной долгосрочные контракты по транзиту газа

4,5 миллиона родителей подтвердили отправку заявлений для получения выплат на школьников

Туроператоры заявили, что новые ограничения не повлияют на спрос на отдых в Крыму