Зеленский назвал кандидата на пост главы МВД Украины вместо Авакова
Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул народного депутата, руководителя комитета парламента по вопросам правоохранительной деятельности Дениса Монастырского на должность нового министра внутренних дел вместо подавшего в отставку Арсена Авакова. Это подтвердили в Верховной Раде.
Заявление Авакова о сложении полномочий ранее было опубликовано на сайте Министерства внутренних дел Украины. Согласно законодательству республики, главу МВД назначает и увольняет Верховная рада.
Арсен Аваков возглавил МВД Украины 27 февраля 2014 года. Он был одним из двух министров, которые сохранили свои должности после прихода к власти президента Владимира Зеленского, который сменил на посту главы государства Петра Порошенко.
Денис Монастырский входит в президентскую фракцию «Слуга народа», которая вечером собралась на заседание для рассмотрения кадровых вопросов. Она одобрила предложение Зеленского, сообщил в соцсетях депутат от пропрезидентской фракции Александр Качура. Верховная рада должна рассмотреть вопрос об отставке Авакова 15 июля.
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