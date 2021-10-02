Зеленский ликвидировал госконцерн «Укроборонпром»

Президент Украины Владимир Зеленский ратифицировал закон о реформировании военно-промышленного комплекса, который предусматривает ликвидацию государственного концерна «Укроборонпром». Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Верховную раду Украины.

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«Возвращен с подписью от президента», — отмечается в карточке закона.

Сообщается, что в Верховной Раде законопроект поддержали 256 парламентариев. Голосование состоялось 13 июля.

По данным «Укроборонпрома», новый закон даст возможность «структурно перезагрузить 118 разрозненных предприятий». Их преобразуют в акционерное общество.

Ранее директор по закупкам «Укроборонпрома» Роман Аврамов заявил о нехватке более 3 тыс. комплектующих, которые раньше поставляла Россия, предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
ТЕГИ:ЛиквидацияВоенная ТехникаУкраинаВладимир Зеленский
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