Здания Верховной Рады получили повреждения при взрывах в Киеве

Административные здания Верховной Рады Украины повреждены после взрывов в Киеве, сообщает RT со ссылкой на заявление спикера парламента Руслана Стефанчука.

В них размещены комитеты и подразделения аппарата Верховной Рады.

Ранее в Киеве после взрывов загорелся Нацбанк Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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