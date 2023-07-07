Экс-советник Кучмы заявил об антиукраинской позиции США
Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин полагает, что позиция США становится все более антиукраинской. Такое мнение он высказал в своем YouTube-канале.
Соскин призвал украинские власти не рассчитывать на большие объемы западной помощи. Президент Владимир Зеленский переживает, что позиция США в отношении Киева становится все более жесткой, отметил эксперт.
По его словам, администрация США хочет, чтобы Украина перестала просить о финансовой и военной помощи. Он полагает, что Запад заблокирует членство Киева в альянсе.
В результате провала контрнаступления украинской армии режим Владимира Зеленского прекратит существование, заявил в эфире в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Киев обещал не использовать кассетные бомбы в жилых районах
- В США раскрыли подробности коммюнике по итогам саммита НАТО
- Захарова обвинила ООН в невыполнении договоренностей по зерновой сделке
- ЦБ сообщил об увеличении среднего срока погашения ипотеки в России
- Синоптик: весь июль жара будет сменяться прохладой
- Медведев заявил, что НАТО наращивает возможности украинской армии
- Польша перебросит к границе с Белоруссией тысячу военных
- Экс-советник Кучмы заявил об антиукраинской позиции США
- Медведев призвал просчитывать все возможные риски и угрозы для безопасности России
- Роспотребнадзор усилил радиационный контроль из-за сброса воды с «Фукусимы»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru