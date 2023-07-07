Экс-советник Кучмы заявил об антиукраинской позиции США

Соскин призвал украинские власти не рассчитывать на большие объемы западной помощи. Президент Владимир Зеленский переживает, что позиция США в отношении Киева становится все более жесткой, отметил эксперт.



По его словам, администрация США хочет, чтобы Украина перестала просить о финансовой и военной помощи. Он полагает, что Запад заблокирует членство Киева в альянсе.

В результате провала контрнаступления украинской армии режим Владимира Зеленского прекратит существование, заявил в эфире в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty высказал бывший американский разведчик Скотт Риттер, передает «Радиоточка НСН».

