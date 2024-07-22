Депутат Рады допустил отставку Зеленского после победы Трампа на выборах в США
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в случае своей победы на президентских выборах вынудит украинского лидера Владимира Зеленского уйти в отставку, заявил депутат украинского парламента Евгений Шевченко в своем Telegram-канале.
Шевченко выразил мнение, что помимо принуждения Зеленского уйти в отставку, Трамп может заставить нового главу парламента подписать мирное соглашение с Россией с обоюдными уступками.
По его мнению, в рамках соглашения с Москвой за ней останется Крым, а Киеву будет возвращена Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс, который войдет в состав Украины «на правах конфедерации». Шевченко отметил, что русский язык станет официальным языком на Украине, а с национальным героем Бандерой стране «придется попрощаться».
Депутат также подчеркнул, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС.
Ирландский журналист Чей Боуз свою очередь заявил, что команда Трампа уже предупредила Зеленского, что ему предстоит начать переговоры с главой России Владимиром Путиным, передает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пушилин: ВСУ расстреливают мирных жителей за попытку эвакуироваться
- В Турции призвали лишить гражданства патриарха Варфоломея
- Рейс Архангельск - Петербург вернулся в аэропорт вылета по техническим причинам
- «Отит и рак»: Хирург рассказал, что головная боль может быть опасным симптомом
- Концерт «Хора Турецкого» и «Сопрано» прошел в Гаване
- Депутат Рады допустил отставку Зеленского после победы Трампа на выборах в США
- СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в Апшеронске
- The Guardian: Власти Киева освободили 3800 заключенных для закрытия пробелов в ВСУ
- СМИ: Две девушки погибли во время пожара на квесте в Махачкале
- ФСБ: Глава офиса Зеленского Машовец курировал подготовку теракта в Крыму в 2023 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru