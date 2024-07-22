Шевченко выразил мнение, что помимо принуждения Зеленского уйти в отставку, Трамп может заставить нового главу парламента подписать мирное соглашение с Россией с обоюдными уступками.

По его мнению, в рамках соглашения с Москвой за ней останется Крым, а Киеву будет возвращена Запорожская и Херсонская области, а также Донбасс, который войдет в состав Украины «на правах конфедерации». Шевченко отметил, что русский язык станет официальным языком на Украине, а с национальным героем Бандерой стране «придется попрощаться».

Депутат также подчеркнул, что Украину не примут ни в НАТО, ни в ЕС.

Ирландский журналист Чей Боуз свою очередь заявил, что команда Трампа уже предупредила Зеленского, что ему предстоит начать переговоры с главой России Владимиром Путиным, передает RT.

