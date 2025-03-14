СК возбудил дело после обстрела музея в Судже

Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела после обстрела краеведческого музея в Судже Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

В СК уточнили, что расследование ведется по фактам совершения террористического акта и повреждения объекта культурного наследия.

В Судже при ударе ВСУ по музею погибла женщина, еще двое ранены

По данным следствия, в результате атаки погибла сотрудница музея, еще двое сотрудников получили ранения, а само здание было полностью разрушено.

В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия планируется установить всех причастных к нападению и привлечь их к уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Следственный КомитетВСУКурская Область

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