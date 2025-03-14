СК возбудил дело после обстрела музея в Судже
Следственный комитет России заявил о возбуждении уголовного дела после обстрела краеведческого музея в Судже Курской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
В СК уточнили, что расследование ведется по фактам совершения террористического акта и повреждения объекта культурного наследия.
По данным следствия, в результате атаки погибла сотрудница музея, еще двое сотрудников получили ранения, а само здание было полностью разрушено.
В ведомстве подчеркнули, что в ходе предварительного следствия планируется установить всех причастных к нападению и привлечь их к уголовной ответственности, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru