Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью

Обострение ситуации в приграничных районах началось после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа. По состоянию на 22 августа, из прилегающих к границе районов эвакуировались 133 тыс. человек.

В связи с ухудшением обстановки эвакуация была объявлена и на части приграничных территорий Белгородской области. 27 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможной необходимости отселения жителей трех сел: Дроновки и Пороза в Грайворонском округе, а также Старого Хутора в Валуйском округе, передает «Радиоточка НСН».