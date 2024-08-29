Средства ПВО сбили три украинских беспилотника над Белгородской областью
Средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Белгородской областью, сообщило Минобороны.
По данным ведомства, с 20:30 до 21:10 мск были предотвращены попытки киевского режима провести террористические атаки с использованием беспилотных летательных аппаратов на территории России.
Обострение ситуации в приграничных районах началось после вторжения ВСУ на территорию Курской области 6 августа. По состоянию на 22 августа, из прилегающих к границе районов эвакуировались 133 тыс. человек.
В связи с ухудшением обстановки эвакуация была объявлена и на части приграничных территорий Белгородской области. 27 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков предупредил о возможной необходимости отселения жителей трех сел: Дроновки и Пороза в Грайворонском округе, а также Старого Хутора в Валуйском округе, передает «Радиоточка НСН».
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