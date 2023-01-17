Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.

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Отмечается, что сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).

Ранее, в ночь на 17 января, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: Соцсети/kyivcity.gov.ua
ТЕГИ:УкраинаХарьков
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