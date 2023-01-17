Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

Отмечается, что сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).

Ранее, в ночь на 17 января, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

