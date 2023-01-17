Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины
17 января 202309:29
Воздушная тревога объявлена в Харьковской, Днепропетровской областях Украины и подконтрольной Киеву части Запорожской области. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты минцифры.
Отмечается, что сигнал тревоги в этих регионах прозвучал практически одновременно около 9.00 (мск).
Ранее, в ночь на 17 января, воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской, Полтавской и Кировоградской областях Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru