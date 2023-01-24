Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Воздушная тревога объявлена в трех областях Украины

По информации ведомства, в регионах страны, в том числе в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сирены зазвучали в 15:37 мск, в столице Украины - в 15:36 мск.

Ранее Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаКиев
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