Воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По информации ведомства, в регионах страны, в том числе в подконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, сирены зазвучали в 15:37 мск, в столице Украины - в 15:36 мск.
Ранее Министерство реинтеграции Украины исключило Киев из списка территорий, где возможны боевые действия, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru