Военные РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар

Вооружённые силы России взяли под контроль украинские города Бердянск и Энергодар. Такую информацию распространил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его сведениям, вооружённые формирования Луганской народной республики взяли под контроль населенные пункты Хворостянка, Сухановка, Артём. Огневую поддержку подразделениям ЛНР оказывали подразделения российской армии.

В общей сложности силы ДНР продвинулись еще на 19 километров. Они, в частности, также взяли под контроль посёлок городского типа Новоайдар и целиком блокировали город Волноваху.

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ФОТО: Минобороны РФ
ТЕГИ:ДонбассУкраинаВоенные
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