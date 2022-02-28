Военные РФ взяли под контроль Бердянск и Энергодар
Вооружённые силы России взяли под контроль украинские города Бердянск и Энергодар. Такую информацию распространил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его сведениям, вооружённые формирования Луганской народной республики взяли под контроль населенные пункты Хворостянка, Сухановка, Артём. Огневую поддержку подразделениям ЛНР оказывали подразделения российской армии.
В общей сложности силы ДНР продвинулись еще на 19 километров. Они, в частности, также взяли под контроль посёлок городского типа Новоайдар и целиком блокировали город Волноваху.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
16,3 млн+116 тыс. / сут.
Умерли
351 тыс.+769 / сут.
Выздоровели
13,5 млн+138 тыс. / сут.
- Итальянцам рекомендовали покинуть Россию
- Акции Сбера на Лондонской бирже рухнули на 75%
- Газпром: Транзит российского газа через Украину осуществляется в штатном режиме
- В МИД Польши допустили закрытие границы с Россией
- Делегация Украины появилась на месте переговоров с российской стороной
- Российских экспортеров обяжут продавать 80% валютной выручки
- УФСБ Москвы призвало информировать о контактах с агентами спецслужб Украины
- В России госпитализировали еще 6 382 пациента с COVID-19
- Курсы доллара и евро на Мосбирже пробили исторические максимумы
- В ЛДПР раскрыли информацию о состоянии Жириновского
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru