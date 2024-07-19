Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион

Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сейчас находится в критическом состоянии. Об этом сообщает украинский телеканал «Эспрессо».

По данным телеканала, неизвестно, был ли выстрел смертельным. По информации источников, выстрел был произведен в висок, Фарион забрала скорая помощь.