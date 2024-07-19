Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Рады Ирину Фарион
Во Львове совершено покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион, сейчас находится в критическом состоянии. Об этом сообщает украинский телеканал «Эспрессо».
По данным телеканала, неизвестно, был ли выстрел смертельным. По информации источников, выстрел был произведен в висок, Фарион забрала скорая помощь.
Депутат городского совета Игорь Зинкевич сообщил, что, согласно показаниям соседей, стрелявший был в перчатках и использовал огнестрельное оружие без глушителя.
Ирину Фарион недавно восстановили в должности профессора университета «Львовская политехника». Ее увольнение произошло после скандала, связанного с ее заявлением о том, что она не считает русскоговорящих военных ВСУ украинцами, а также публикацией в Telegram данных студента из Крыма. Это привело к тому, что молодого человека задержали российские полицейские. После этих событий студенты университета потребовали ее отставки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru