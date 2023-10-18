Власти Украины признали молдавский язык румынским

Киев будет официально считать молдавский язык румынским, сказал премьер-министр Румынии Марчел Чолаку в ходе пресс-конференции с главой правительства Украины Денисом Шмыгалем.

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«На совместном заседании было принято решение, что отныне будет признаваться только румынский язык как единственный официальный», - приводит слова Чолаку телеканал «Прямой».

Политик уточнил, что необходимо принять ряд законодательных шагов и уведомить об этом Европейский совет.

Чолаку ранее назвал молдавский язык «изобретением России». По мнению премьера, таким образом Москва намеревалась создать из румын отдельную нацию на территории Бессарабии.

Президент Молдавии Майя Санду в марте 2023 года подписала закон о переименовании государственного языка в румынский, напоминает «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
ТЕГИ:РумынияМолдавияУкраина

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