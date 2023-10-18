Власти Павлограда Днепропетровской области заявили о взрывах

В городе Павлоград Днепропетровской области вечером в среду прогремели взрывы, написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.

В подконтрольном Киеву Запорожье прогремели взрывы

«Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах», - заявил он.

В среду в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в семи регионах.

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о четырех взрывах в Токмаке. По его словам, Вооруженные силы Украины атаковали город с применением тяжелых вооружений, отмечает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

Фото: kv.dsns.gov.ua
ТЕГИ:ВзрывДнепропетровскУкраина

Горячие новости

Все новости

партнеры