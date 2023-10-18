Власти Павлограда Днепропетровской области заявили о взрывах
18 октября 202322:45
В городе Павлоград Днепропетровской области вечером в среду прогремели взрывы, написал в своем Telegram-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак.
«Павлоград - взрывы. Все службы на своих местах», - заявил он.
В среду в Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сигнал прозвучал в семи регионах.
Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов ранее сообщил о четырех взрывах в Токмаке. По его словам, Вооруженные силы Украины атаковали город с применением тяжелых вооружений, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru