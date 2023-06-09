Власти опровергли слухи об эпидемии холеры в Одесской области
Власти Одесской области назвали недостоверными сообщения о начале эпидемии холеры в регионе, пишет ТАСС.
Слухи прокомментировал советник главы Одесской областной военной администрации Сергей Братчук. Эпидемии холеры в регионе нет, заверил чиновник.
По его словам, Минздрав Украины проводит эпидемиологические проверки в отношении пострадавших от подтопления в Херсонской области.
В украинских социальных сетях распространилась информация, что среди прибывших в Одессу жителей Херсонской области выявили вспышку холеры.
В ночь на 6 июня произошло разрушение Каховской гидроэлектростанции. Под водой оказались десятки населенных пунктов. Из Херсонской области эвакуировали пять тысяч человек, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru